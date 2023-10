PBA ipapalabas na ang mga laro sa free A2Z

SIMULA sa papasok na Season 48, mapapanood na ang Philippine Basketball Association sa free TV A2Z.

Bagong season, bagong tahanan.

“The primary reason is, we believe the PBA needs a dedicated home and we saw the possibility with ZOE,” ani TV5 president Guido Zaballero.

Ang ZOE Broadcasting ay pagmamay-ari ni Bro. Eddie Villanueva at ng ABS-CBN.

Ganu’n pa rin ang mga araw ng laro – Linggo, Miyerkoles, Biyernes. Medyo nag-adjust lang sa oras.

“If we have a dedicated home, mas maganda sa future (ng PBA),” rason ni commissioner Willie Marcial.

Ang first game ng weekdays ay iniskedyul na ng 4 pm at 8 pm ang second. Sa weekends, 3 pm at 6:15 pm.

Sa cable TV, mapapanood pa rin ang mga laro sa PBA Rush na ekslusibo sa liga, at sa Pilipinas Live app.

Mahaba ang pagitan ng first at second games pero sosolusyunan ng liga para hindi mainip ang crowd na nasa venue.

“Lalagyan namin (ng mapapanood), may kausap kami na para sa 3×3 na mga babae naman,” dagdag ni Marcial. “May entertainers na ilalagay ang TV5, magkakaroon ng interaction ang fans sa players.”

(Vladi Eduarte)