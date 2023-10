Pamangkin/inaanak tinapatan: Eula sa kalabang show ni Paolo nag-appear

Lantad sa publiko ang pagiging magkamag-anak nina Eula Valdes at Paolo Ballesteros.

Tiyahin ni Paulo ang premyadong aktres.

Pinsang buo ng tatay ni Paolo ang aktres. Pareho nilang ninuno ang National Artist for Visual Arts na si Fernando Amorsolo.

Bukod sa pagiging tiyahin ay ninang din ng Legit Dabarkads host si Eula.

Super close ang dalawa kaya maraming viewers at netizens ang nagulat nang makita nila ang aktres sa ‘Eat Bulaga’ ng GMA-7 bilang isa sa judges ng grand finals ng ‘Little Miss Philippines’ nitong Sabado.

Nabulabog tuloy ang mundo ng mga ‘Marites’, at hirit nila, kinalaban ng tiyahin ang kanyang paboritong pamangkin/inaanak na isa sa hosts ng ‘E.A.T.’ ng TV5, ha!

Naikumpara pa tuloy sina Eula at Vilma Santos. Guest naman kasi ang Star for All Seasons sa ‘It’s Your Lucky Day’ ng ABS-CBN.

Kung si Eula ay sa kalabang noontime show ng pamangkin/inaanak na si Paolo umapir, si Ate Vi naman ay nag-support sa kanyang anak na si Luis Manzano, na main host ng Kapamilya temporary noontime show.

Hay naku, ‘wag na sanang intrigahin pa ang guesting ni Eula sa noontime show ng TAPE, Inc., ‘noh?! For sure, ipinaalam niya ito kay Pao. At Isa pa, work din ‘yon at ipinapalabas kasi sa Kapuso Network ang serye ng aktres na ‘Unbreak my Heart’.

‘Yun na ‘yon! (Ogie Narvaez Rodriguez)