Mas mabuting ibalik muna sa Land Bank of the Phi­lippine (LBP) at Development Bank of the Philippines (DBP) ang P75 bilyon na kanilang inilagak sa Maharlika Investment Corporation.

Ito ang iminungkahi ni Senate Minority Leader Aqui­lino “Koko” Pimentel III habang hindi pa napaplantsa ang implementing rules and regulations (IRR) ng Maharlika Investment Fund Act na naunang sinuspinde ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Ayon kay Pimentel, matutulog lamang sa Bureau of Treasury ang P75 bilyong nilaan ng LandBank at DBP dahil matagal pa bago ito magalaw ng MIC habang hindi pa tapos ang IRR, pag-organize ng MIC at ang kaso sa Supreme Court.

“In the meantime, to be practical magsolian na muna ‘yong binigay na P50 billion ng LandBank, ibalik na muna sa LandBank, ‘yong P25 billion na DBP ibalik na rin kasi otherwise matagal tagal na panahon na matutulog diyan kasi mayroong pine-perfect ang presidente, ang Executive Branch may pine-perfect ‘di klaro kung ano iyon, tapos mayroon pa rin tayong ino-orga­nize na korporasyon, tapos may kaso pa tayo sa Supreme Court,” paliwanag ng senador sa panayam sa DZBB.

Hindi rin aniya dapat asahan ang sinasabing mga investor na nangakong mamumuhuan sa Maharlika Investment Fund dahil maituturing na laway lamang ito hanggang wala pa silang pinapadalang pera.

“Sa pledges pa lamang, trilyon na yata kung isuma total natin trilyo na iyan pero nararamdaman na ba natin? Wala kasi ang pledge, ang puhunan sa pledge laway. Ang kailangan natin ‘yong tunay na puhunan sa mga negosyo, hindi puwede laway lamang,” diin ng senador. (Dindo Matining)