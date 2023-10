Nic Cabañero, Growling Tigers sinagpang ang FEU Tamaraws

Sa bangis ni Nic Cabañero, tinuldukan ng University of Santo Tomas ang 19-game losing streak kasunod nang paglapa kontra Far Eastern University, 68-62, sa 86th University Athletic Association of the Philippines men’s basketball tournament elims Linggo ng hapon sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay.

Sumakmal siya ng game-high 22 points sa likod ng 9-of-16 shooting sahog pa ang 5 rebounds at 2 assists para sa ieskapo sa pitong taob ang Growling Tigers sa season na ito, 19 mula pa sa nagdaang ika-85 edisyon ng liga.

Kasapakat ni Cabanero sa ginintuang laro ng España-based squad si Christian Manaytayna kumagat ng tig-10 markers at boards, 2 steals upang lagutin ang kambal na ragasa ng Tamaraws.

Pero nasa ilalim pa rin ang USTe sa 1-7 win-loss record samantalang hinaltak ang mga basketbolista ng Morayta sa pagtabla sa pang-anim sa 2-5.

Nabunutan ng tinik ang waging kampo, lalo na ang USTe main gunner.

“Thank you, God, sa binigay ninyo sa aming panalo, sa UST community, sa mga coach, teammate, staff pati sa management namin kasi tuloy tuloy pa rin nila na nili-lift up ang puso naming, na kaya pa rin namin ipakita ang puso, pride, palaban,” litanya ni third-year guard Cabañero.

“This will give us confidence going into the next round. We’re going to be happy today and we’re going to work again…let’s see what our adjustments. Continue kami to show pride, puso, palaban.”

Hindi kinaya nina L-Jay Gonzales, Xyrus Torres at Jorick Bautista na buhatin ang FEU Tams sa kabila na mga inararong 11 puntos bawat isa.

“Trust lang sa system ni coach (Pido Jarencio), gusto ko talagang manalo, kasi crucial ito, para madala yung kumpiyansya at confidence namin sa next round. Stick to the plan lang at hanggang sa lahat ng makakaya ko ibibigay ko para sa team,” wakas na seyni Cabañero, na parte ng 1-13 rekord sa nagdaang season sa ilalim ni dating coach Bal David.

(Gerard Arce)