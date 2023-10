Manny Pacquiao-Floyd Mayweather 2 sa Showtime

KINUKUNSIDERA ni undefeated five-division world men’s pro boxing champion Floyd ‘Money’ Mayweather Jr. na magbalik-ring kontra kay Mikey Garcia sa huling pag-ere ng Showtime, pero ginigiit ng mga manonood at tagahanga ang rematch ng una kay eight-division world king Manny ‘Pacman’ Pacquiao.

Bumulaga ang sapakan nina Mayweather at Garcia sa Disyembre 9 kasabay sa unang alingawngaw rin sa panawagan ng boxing fans na matuloy ang rematch nina Mayweather at Pacquiao makaraan ang unang pagtutuos noong 2015.

Namuo ang espekulasyon sa Pac-May 2 sa Disyembre 31 ngayong taon sa Japan kasunod nang pagpirma ni Pacquiao sa RIZIN Promotions. Minsang sumabak na rin si Mayweather sa Land of the Rising Sun sa mixed martial arts promotions.

Nakatakda namang ibaba ang telon ng Showtime kasunod ng 37 taong pag-ere, at hiniling ng marami ang panawagan na magkaroon ng kasunod ang Mayo 2, 2015 Fight of the Century ng Pinoy ring icon at American tinawag na tinawag ding ‘Battle for Greatness’.

Kuwestiyonable pa rin sa marami 12-round bout unanimous decision win ni Money kay Pacman para mapanatili ang WBA (unified), WBC, The Ring welterweight titles at naagaw ang WBO belt sa sold-out MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada.

Lumikom ito nang limpak na $400M at P4.6M pay-per-view upang tanghaling pinakapinanood na sporting event sa kasaysayan ng telebisyon at PPV.

Maraming fans pa rin ang pabopr sa rematch dahil sa walang ‘closure’ ang naturang laban matapos magtamo ng shoulder injury si Pacquiao sa training pa lang.

Matagal nang itinutulak ang ikalawang laban, pero pinili ni Mayweather na labanan sina Andre Berto at cross-sport event kontra two-division UFC champion Conor McGregor, habang sumabak pa sa pitong laban si Pacquiao kina Timothy Bradley, Jessie Vargas, Jeff Horn, Lucas Matthysse, Adrien Broner, Keith Thurman at Yordenis Ugas.

(Gerard Arce)