Malabong pag-artistahin agad mga anak: Richard willing makasama uli si Jake

Pahinga muna si Richard Gutierrez kasama ang mag-iina niyang sina Sarah Lahbati, Zion, at Kai dahil katatapos lang ng kanyang pinagbidahang action-drama serye na ‘The Iron Heart’.

Bale sa Thursday pa magkakaroon ng malaking ganap si Richard, pero secret muna ‘yon.

Nang makausap namin si Richard sa ‘Anything Goes’ show namin sa Abante TeleTabloid, napag-usapan namin ni Richard ang posibilidad na magkaroon ng third season o movie version ang ‘The Iron Heart’.

Naikuwento rin ni Richard na gusto niyang magkasama uli sila sa isang project ni Jake Cuenca.

Marami nga raw ang nagre-request.

“Game ako. Sana nga magkasama kami uli ni Jake,” sey ni Richard.

Sa request naman ng fans na magkaroon sila ng project ni Sarah after nitong magkaroon ng special participation sa ending ng ‘The Iron Heart’ ay okey rin daw sa kanya.

May iba namang nagsasabi na dapat ay magkaroon ng show o pelikula na kasama ni Richard sina Sarah, Zion at Kai, pero hindi sure ang aktor sa bagay na ‘yon dahil priority nila ang pag-aaral ng mga anak.

Madalas ngang magbiro si Richard kapag may mga nagsasabing dapat mag-artista sina Zion, Kai at sinasabing kailangang magtapos muna ng dalawang kurso sa college ang mga anak bago pasukin ng mga ito ang showbiz.

Actually, si Zion ay nagkaroon na noon ng special participation sa Metro Manila Film Festival movie ni Richard with Vice Ganda, ang ‘Fantastica’. (Jun Lalin)