Kaya babalik agad sa Orange County: Marc magpo-propose na kay Kris?

In fairness, pagdating sa relasyong Kris Aquino-Marc Leviste, hindi lang masa ang mga ma-‘Marites’ o ‘Marisol’!

Pati mga kapwa nila sikat, sosyal, palaging updated kina Kris, Marc, ha!

Sa pakikipagtsikahan nga namin sa isang celebrity kahapon, napag-usapan daw nila sa kanilang chat group ang isinulat namin dito sa Abante na umuwi ng Pilipinas si Marc, pero babalik nga kaagad ito kay Kris sa Orange County, California on Tuesday.

Ang naloka kami ay ang tsika ng celebrity na ‘yon na duda nila ay magpo-propose na si Marc kay Kris kaya agad babalik sa Tate, ha!

Nakakaloka! May ganun nga kayang plano si Marc kaya kahit kadarating lang niya sa bansa last week ay babalikan niya agad-agad si Kris sa Tate on Tuesday?

Anyway, tsika ng isa pang source, nakita raw si Marc sa isang beauty clinic sa BGC (Bonifacio Global City). Hindi lang daw siya sure kung nagpa-facial ang Batangas Vice Governor o kumuha lang ito sa lugar na ‘yon ng beauty products for Kris? Eh tinatangkilik din kasi ni Kris ang beauty clinic na ‘yon noong nasa Pilipinas pa ang Queen of All Media.

Anyway, makikibalita na lang kami sa mga taong close kay Kris at madalas na dumadalaw sa kanya sa bahay na inuupahan niya sa Orange County kung ano na ba ang bagong ganap sa kanila ni Marc.

O siguro naman hindi mauunahan si Kris sa pagpo-post kung sakaling mag-propose na nga sa kanya si Marc, ha!

In fairness, may mga kinikilig sa idea na si Marc na nga ang ‘the one’ for Kris, ‘noh?!

‘Yun na!