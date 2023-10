Kathryn gagawa ng world record

Ang bongga-bongga naman ng launch event ni Kathryn Bernardo para sa pinakabago niyang product endorsement.

Historical at world-class ‘yon, ha!

Kasabay kasi ng paglo-launch sa kanya bilang new ambassador ng kilalang mattress brand ay ang pag-attempt na makuha ang Guinness World Records sa ‘Largest Human Mattress Dominoes’.

Bongga, ‘noh?

Tama lang na kunin ng sikat na brand ang Asia’s Phenomenal Superstar, isa kasi si Kath sa mga artistang may totoong solid following at hindi lang maingay sa social media.

Samantala, habang isinusulat ang balitang ito ay kasalukuyang nagaganap sa SMX Convention Center Manila ang nabanggit na event noong Linggo ng hapon.

Kaya naman maaga palang ay sumugod na ang libo-libong followers ni Kath sa venue para suportahan ang bagong endorsement ng idolo at para na rin makibahagi sa historical event na ‘yon.

For sure, masusungkit natin ang Guinness World Records na Largest Human Mattress Dominoes dahil napakaraming supporters ng girlfriend ni Daniel Padilla, ha!

Bale 2,355 pirasong mattress ang gagamitin sa event at pagkatapos ng bonggang event na ito ay ido-donate ang mga ‘yon sa 55 charitable institutions sa bansa.

Nakaka-touch. So bongga talaga!