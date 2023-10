Kahit inayawan ng unang producer: Francine, Seth tuloy na ang pelikula

Walang dapat ikalungkot ang mga FranSeth fans dahil tuloy na tuloy ang pelikulang pagbibidahan nina Francine Diaz at Seth Fedelin.

May lumabas kasing chika na hindi matutuloy ang movie nila na may working title na ‘She Who Must Not Be Named’ dahil umatras daw ang unang producers nito.

Sa post ng direktor na si Christopher Novabos ay kinumpirma niya na tuloy ang FranSeth movie dahil may bago na itong producer.

“With a heavy heart, we announce that #SheWhoMustNotBeNamed will no longer push through with BC Entertainment. BUT DON’T WORRY because the movie will still happen! Wait for the announcement of the new production company who will handle this together with the cast reveal!”

Ayon sa aming naging chikahan ni Direk Christopher via Messenger ay sa November na raw ang simula ng shooting nina Francine at Seth para sa pelikulang ito.

Dagdag pa ni direktor, magkakaroon din daw ng big announcement para sa cast reveal at playdate ng movie.

Ang bongga ng FranSeth dahil kahit hindi pa nagsisimula ang shooting ay trending na agad ang #SheWhoMustNotBeNamed sa X (dating Twitter) at may 64.4 million views naman ang nasabing hashtag sa TikTok.

Naku, sana nga tuloy-tuloy ang suporta ng fans sa movie hanggang sa maipalabas ito, ’di ba?!

Bonggels!