Kahit hiwalay na: Janella, Markus magkasundo para sa anak

Ang bilis ng panahon dahil tatlong taon na pala si Jude Paterson, ang cute na anak nina Janella Salvador at Markus Paterson.

Noong Saturday nga ay ipinagdiwang nina Janella, Markus ang 3rd birthday ni Jude.

Kita ang kasiyahan kina Janella at Markus sa naganap na birthday party ng anak.

Nakakatuwa lang na kahit magkahiwalay na sila ay magkasundo at magkaibigan pa rin sina Janella, Markus para sa kanilang anak.

Sa social media post ni Janella ay dinescribe niya si Jude bilang, “Delightful, charming, goofy, intelligent, curious, and talkative sunshine of a human being,” at sana raw ay “We have an entire lifetime to show you that I’ll always be your #1 fan.”

Sey naman ni Markus, “You make every part of my life better and you don’t even know it yet.”

Samantala, dinaluhan ng celebrity friends nina Janella at Markus ang birthday party ni Jude. Namataan sa kiddie party sina Jane de Leon, Mac Manicad, LA Santos, at Kira Balinger.

Happy birthday, Jude! (Byx Almacen)