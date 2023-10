Jollibee mascot kinasahan ‘3D’ dance challenge!

KINAALIWAN ng mga netizen ang pagkasa ng Jollibee mascot sa “3D” dance challenge.

Sa official TikTok account ng Jollibee, itinag pa nito si BTS member Jungkook na siyang umawit ng “3D”.

Ni-like o nagustuhan naman ni Jungkook ang video.

Kasama ni Jollibee na nagsayaw ang iba pang mascot o “Jolly Crew”.

Narito ang comment ng ilang netizen:

“OMG!!! This is the cutest thing! And the ‘Jolly Crew’ joined the ‘3D’ dance challenge on Tiktok.”

“Ang galing ni Jollibee!”

“Clout chaser ka, Jollibee haha.” (Issa Santiago)