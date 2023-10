Jhaymo Eguilos, Bacoor sinipa Iloilo, swak sa MPBL semis

BINALEWALA ni Jhaymo Eguilos ang matinding pisikalan upang itulak ang Bacoor Strikers sa unang tapak sa semifinals sa pagtambak sa Iloilo United Royals, 72-61, sa matira-matibay na Game 3 ng South division playoffs ng 5th Maharlika Pilipinas Basketball League Sabado sa Bacoor City Gymnasium.

Hindi ininda ng ex-pro ang hatawan at banggaan sa ilalim ng basket sa pagposte ng 13 points, 12 rebounds at 3 assists para sa makasaysayang swak ng Strikers a semis katapat ang Zamboanga Family’s Brand Sardines, na 88-76 winner laban sa Quezon Huskers sa isa pang knockout game.

“Ibinigay ko na po ang lahat ng makakayanan ko kasi sabi ni coach Alex (Angeles) na kapag natalo kami, wala na kaming mga susunod na laro at pahinga na sa season. Iyun po ang naging motibasyon ko kasi gusto ng pamiya ko na makita pa nila kami na lumalaban,” salaysay ni Eguilos.

Tanging sa pagbubukas lang ng laban unang nakapuntos at nahawakan ng Iloilo ang abante bago nagbuhos ang Bacoor ng 22-10 bomba upang hindi na luingon at angkinin ang kanilang kasaysayan na makakuha ng silya sa Final 4 ng local government unit at community based na liga.

“Una muna nagpapasalamat kami kay Daddy God dahil ibinigay niya sa amin ang lakas at pagkakaisa para makuha namin ang panalo at first time na makatuntong sa second round,” litanya ni Bacoor coach Alex Angeles, na nakasama sa post-game interview sina team manager Dennis Abella at Mayor Strike Revilla.

“Masayang-masaya po kami dahil historic itong panalo na ito kasi hindi pa talaga kami nakakatuntong sa next round,” ani Revilla. “Nakatutuwa po dahil dumagsa ang suporta ng aming mga kababayang Bacoorenyo at sila po mismo ay nakita ang sakripsiyo at pagnanais ng ating mga manlalaro na Manalo, sey pa ng alkalde.

Inilatag naman ng Zamboanga ang matinding depensa kontra Quezon Huskers upang agawin ang silya sa katulad na winner-take-all South division quarterfinals gama. Bida sa opensa ng wining team si Judel Fuentes na may 19 pts. (Lito Oredo)