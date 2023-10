INANUNSIYO ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni ang paghihiwalay nila ng kanyang partner na si Andrea Giambruno, isang sikat na TV journalist sa Italya.

Kasunod ito ng malaswang pagdakot ni Giambruno sa kanyang harap habang ipinupuwesto ang kanyang co-host na babae para sa threesome o foursome na sex.

Inulan ng batikos ang ginawa ng TV host na anila ay lantarang kabastusan dahilan para agad na magdesisyon si Meloni at idineklara sa social media ang pakikipag­hiwalay sa lalaki na ama ng kanyang 7-anyos na anak na babae.

“My relationship with Andrea Giambruno, which lasted almost ten years, ends here,” ani Meloni dalawang araw matapos na mag-viral ang umano ay kabastusan nito habang nasa commercial break ng popular na Striscia la Notizia program.

“I thank him for the splendid years we spent together, for the difficulties we went through, and for giving me the most important thing in my life, which is our daughter Ginevra,” dagdag ni Meloni.

Samantala, sinabi ni Giambruno na nagkasundo sila ng Mediaset para sa suspensiyon ng programa bunsod ng nasabing eskandalo.