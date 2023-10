Isyu sa ‘babae’, ‘anak’ ni Francis M may sumawsaw na

Habang nananahimik ang pamilya ng yumaong si Francis Magalona tungkol kay Abigail Rait, na nagpakilalang nakarelasyon daw ng tinaguriang The King of Pinoy Rap, pati sa diumano ay anak nito na si Gaile Francesca ay may ibang sumawsaw na sa isyu.

Ang dating aktor na si Robby Tarroza ay nag-post sa kanyang Facebook ng mga bagay-bagay tungkol kina Francis, Pia Magalona, pati tungkol sa diumano ay mga kuwentong ibinahagi sa kanya ng rapper noong nabubuhay pa ito.

Marami naman ang nagsabing hihintayin muna nila ang magiging pahayag ni Pia, pati ng mga anak nila ni Francis, bago patulan ang tungkol sa ipinost ng dating aktor.

Samantala, sa YouTube channel ni Julius Babao ay sinabi ni Gaile Francesca na sana raw ay matanggap siya ng mga anak ni Francis dahil wala naman siyang masamang intensiyon sa paglantad.

Hindi rin ikinaila ng nagpakilalang anak ni Francis na gusto niyang pasukin ang mundo ng showbiz at maglabas din ng mga kanta.

Idinagdag din ni Gaile Francesca na handa siyang makipagkita sa mga anak nina Francis at Pia kung dumating ang pagkakataon na ‘yon.

Samantala, inaabangan pa rin kung magbibigay ba ng pahayag si Pia at ang kanyang mga anak tungkol sa paglantad ng mag-inang Abigail at Gaile Francesca, pati sa mga ipinahayag ni Robby.

Mananatiling bukas ang mga pahina ng Abante kung nanaisin ni Pia at ng kanyang mga anak na magbigay ng pahayag tungkol sa mga isyung ito. (Jun Lalin)