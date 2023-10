Inis talo yarn? Ricci Rivero imbyerna, ‘pinaglalaba’ ng mga UP fan!

HALATANG naubos ang pasensya ni Ricci Rivero at hindi nakapagpigil na patulan ang isang UP fan na kulang na lang ay ideklara itong persona non grata tuwing may laban ang Fighting Maroon na dati nitong koponan.

Sa inis nga ni Ricci ay binuweltahan niya ang fan na nagsabing huwag na raw manood ang dating UP Fighting Maroon sa laban ng UP at maglaba na lang ito…Ang lupeeeeet!

Sa tweet ni @terrenceforteas, hiniritan nito si Ricci na maglaba na lang daw kaysa manood sa venue tuwing may laban ang UP.

“MAGLABA KA NALANG PLS ‘WAG KA NA MANOOD NG UP GAMES,” gigil na pakiusap ni @terrenceforteas kay Ricci.

Hindi ito pinalagpas ni Ricci at nag-reply sa tweet ng naturang fan.

“Ah wala pumapansin sa’yo sa bahay kaya dito ka naghahanap ng papansin? Lol as bida bida,” patama ni Ricci.

Matatandaan na naispatan si Ricci kasama ang rumored girlfriend nitong si Leren Mae Bautista sa laban ng UP kontra DLSU kung saan nakatakas ang Fighting Maroons, 67-64.

Ang ‘laba’ comment naman ng netizen ay nagmula sa dating interview sa ex-girlfriend ni Andrea Brillantes kung saan ini-spluk nito na dugyot daw ang dati niyang nakarelasyon.

“Minsan kung hirap ka mag-move on, kailangan mo talagang isipin na ‘Talaga ba, iiyakan ko yung lalaki na hindi nagpapa-laundry ng isang taon?’” hirit ni Andrea sa panayam sa kanya noon ni Vice Ganda. (Mark Ray Patriarca)