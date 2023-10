Huwag daw iboto sangkot sa droga pero ‘di naman pinangalanan ni Abalos

Noong isang araw ay nag-umpisa ang campaign period para sa mga tumatakbong opisyales ng barangay mula kapitan, mga kagawad, SK chairman at mga kagawad nito kaya nga marami nang nangangamba na gaya ng nakaraang halalan, mali ang maihalal ng mga botante.

Isa sa mga maaring maging dahilan ng pinangangambahang mali na pagpili ng mga botante sa mga susunod nilang lider ng barangay ay ang kawalan ng kongkretong gabay mula sa mga mismong opisyales ng pamahalaan na responsable at may obligasyon sa usapin na ito.

At pagdating sa mga usapin at pamumunong may kaugnayan sa mga lokal na pamahalaan, walang ibang may responsibilidad ay ang Department of Interior and Local Government (DILG) na kasalukuyang pinamumunuan ni Secretary Benjamin “Benhur” Abalos Jr.

Marami ang nahihilawan sa mga panawagan ni Abalos sa mga botante nang siya dumalo sa MOA signing sa pagitan ng kanyang ahensiya at Commission on Elections (COMELEC) kamakailan lamang para sa maayos na pagdaraos ng BSKE.

Nanawagan kasi si Abalos na huwag daw iboto ang mga kandidatong sangkot sa ilegal na droga at mga kriminalidad.

Pero matapos ito a tila nangawit ang panga ng mga nakinig at nanood dahil wala naman siyang binanggit na pangalan kung sinu-sinong mga kandidato ang sangkot sa nabanggit na mga ilegal na aktibidad.

Para bang nadagdagan lamang ang isipin ng mga botante bukod pa sa kung saan hahagilap ng pangkain, pamasahe at iba pang araw-araw na gastusin.

Ang sabi pa nga daw ni Abalos sa MOA signing ay walang mangyayari sa atin kung iboboto ang mga ganitong uri ng kandidato.

Ang tanong lamang dito ay kung hindi niya papangalanan o hindi maglalabas ng listahan kung sinu-sinong mga kandidato ang sangkot sa mga ilegal na gawain para ganap na maimpormahan ang mga botante, may mangyayari ba sa atin?

Napakalawak ng obligasyon at responsibilidad ng namumuno sa DILG kaya naman hindi ito pinapabayaan ng Malacanang sa usapin ng paglalaan ng taunang gastusin na mula sa buwis na kinokolekta buhat sa publiko at utang ng gobyerno.

Pero kung hilaw ang mga pahayag ng namumuno sa DILG, paano siya magiging instrumento upang magkaroon ng pagbabago o maimprove ang mga serbisyong dapat na ipinagkakaloob ng ahensiya sa publiko.

Ang pagbibigay ng kompletong impormasyon sa mga botante sa tuwing darating ang eleksiyon ay isa lamang sa obligasyon ng kalihim ng DILG pero dito pa lamang ay sablay na ang mga pahayag ni Abalos, paano na ang ibang mas malalaking problema ng lipunan?

Parang anlabo lang.