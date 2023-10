GM Gogelio ‘Joey’ Antonio Jr. 3rd AQ Prime Fide Standard Chess Open

TUTULAK na ang 3rd AQ Prime Fide Standard Chess Open sa Oktubre 28 sa 2nd Floor Exhibit Area na malapit sa Medical Depot ng Ayala Malls sa Manila Bay sa panulukan ng Diosdado Macapagal at Aseana Avenue sa Parañaque.

Kabilang sa mga paboritong kalahok sina International Master Barlo Nadera, Fide Master Noel Dela Cruz, National Master Kim Kenneth Santos at Kevin Mirano.

Ipapatupad ang 9-round Swiss system, 90 minutes plus 30 seconds increment time control format, ayon kay AQ Prime Entertainment CEO Atty. Aldwin Alegre.

Ang iba pang schedule ng mga laro ay sa Okt. 29, at Nobyembre 2, 4 at 5.

Mabibiyayaan aang kampeon ng P50K+trophy, ang runner-up ay may P30K+plus medal habang 3rd place ay mayroong P20K, medal.

Ang 4th-10th placers ay may mga grasyang P15K, P12K, P10K, P8K, P7K, P6K at P5K, ayon sa pagkakasunod. May P2K naman bawat isa ang 11th-20th.

May category awards din sa top Lady, top 1800 and below, top Non-Master, top 12 yrs. old & below, top 13-15 yrs. old, top 16-18, top Foreign Player, top PWD, top 55 yrs. old up, top College Player at top Media Player.

***

Susulong ang Police Colonel Lawrence Reloj Chess Cup sa Oct. 28 sa Robinsons Galleria sa panulukan ng Edsa at Ortigas Avenue, Quezon City.

Ayon kay Sportsman Renato ‘kuya Buboy’ Abalos, magbubulsa ang mamamayagpag ng P6K, trophy habang P3K, P2K, P1,500 at P1K ang iuuwi ng 2nd-5th-place. May tigli-P500 ang 6th-10th places.

Pararangalan din ang top kiddie, top junior, top lady, top senior (50-59 yrs.old), top senior 60 & above, top unrated, top executive, top kiddie (12 yrs old and below) at top junior (18 yrs old and below).

***

Kabi-kabila ang suporta sa chess development program ng Rising Chess Unlimited sa pangunguna ni National Chess Federation of the Philippines Director Rey Cris Urbiztondo.

Inayudahan ng Rising Chess Unlimited ang Antonio ‘Bolok’ Santos Memorial Open Rapid Chess Touranment sa Oct. 28 sa 3rd floor (rooftop), Barangay Barangka Hall sa Marikina City na may total pot P45K.

Isusubi ang P10K ng hari, ayon kay National Arbiter Ranier Pascual. Ang yumaong sports philantropist na si Antonio ‘Bolok’ Santos ay ama ni dating NCFP Director Thaddeus Santos.