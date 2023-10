Mga laro sa Martes

(Filoil Ecoil Arena-San Juan)

2 pm – JRU vs LPU

4 pm – EAC vs SSCR

KAPIT-BISIG sina Clifford Jopia at Jomel Puno sa pagtumba ng San Beda University kontra Emilio Aguinaldo College, 86-72, sa 99th National Collegiate Athletic Association Seniors Basketball Tournament Linggo ng hapon sa Filoil Ecooil Arena sa San Juan.

Kapwa tumapos ang dalawa ng double-double – si best player of the game Jopia ng tig-11 points – at rebounds – at – si Puno ay may 11 markers at 12 boards – para sa magarang tiklop ng Red Lions sa first round eliminations sa apat na ragasa tungo sa pagkapit sa segunda sa 7-2 win-loss record.

Panukli nila iyon sa top scorer na si Jacob Cortez na tumaposng 17 at Yukien Andrada na naka- 14 upang isalya ang Generals sa pagsalo sa panlima, kabaraha sa 5-4 ang College of Saint Benilde na tinambakan din ang nasa ilalim, defending champion Colegio De San Juan De Letran (1-8), 68-55.

Pero wala pa kay Yuri Escueta ang bangis ng kanyang kampo lalo’t mahaba ang labanan, may second round pa.

“We got good wins this past games. But we still have another round, [kaya] matagal pa ito,” sey ng Mendiola-based squad coach.

Dumistansya ng 20 puntos ang SBU kung saan dinomina ang rebounding, 47-38 at ang assist, 22-16.

Kapos ang gatilyong 22 puntos ni si Ralph Robin at ang 10 ni King Gurtiza para sa mga basketbolista ng Gen. Luna.

(Gerard Arce)