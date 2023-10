Efren Bagamasbad, Chito Garma bida ng senior chess

NAGHARI sa kani-kanilang dibisyon sina International Masters Jose Efren Bagamasbad at Chito Garma sa wakas ng 12th Asian Senior Chess Championships Sabado ng hapon sa Knights Templar Hotel sa Tagaytay City.

Lumikom si Bagamasbad, 67, at tubong Talisay, Camarines, Norte ng 7.5 points sa nine-rounds Swiss system upang magkampeon sa 65-and-over men’s division na may $350 cash prize habang sa 50-&-over naman nangibabaw si Garma na may $500.

Dahil sa panalo, nadepensahan ni Bagasmad ang kanyang titulong sinungkit noong isang taon sa Auckland, New Zealand sa parehas ding iskor.

Siya rin ang magiging pambato ng National Chess Federation of the Philippines sa sa 2023 World Seniors Chess Championship sa Oktubre 24-Nobyembre 6 sa Terrasini, Italy. Bahagi ito ng premyo niya sa 2022 NZ woodpushing.

Nakipaghatian ng puntos si two-time Olympian Garma kay Candidate Master Joseph Ebenezer ng India sa Guico Piano game sa huling laro.

Parehong nakakuha ng kanilang 2nd Grandmaster norms at libreng hotel accommodation para sa 2024 World Senior Chess Championships ang dalawang matagumpay na Pinoy woodpusher.

Pumangalawa sa 17-player sa event ni Babagamad si IM Aitkazy Baimurzin ng Kazakhstan (6.5 pts.) at pumangatlo si National Master Mario Mangubat 6.5 points), samantalang 2-3 sa 18-woodpusher sa event ni Garma sina FM Rudin Hamdani ng Indonesia ( 7.0) at GM Rogelio Antonio Jr. (6.5).

(Elech Dawa)