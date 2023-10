Effective ang dyowa ni Xian: Kalandian ni Kim nangabog!

Grabe, maski wala sa free TV ang ‘Linlang’ ay ito ang pinaka pinag-uusapang series ngayon, ‘noh?!

Gigil na gigil nga kasi ang madla kay Juliana na mahusay na ginagampanan ni Kim Chiu.

Agree ako sa sinabi ng ilan na ito ang best performance ni Kim at sulit ang pagsugal niya sa project na ito na malayo sa usual roles na ginagampanan niya.

Puring-puri rin ng viewers ang pag-arte ni Paulo Avelino bilang Victor, ang legal husband ni Juliana.

May ilang netizens na pinapayuhan pa si Paulo kung ano ang mga dapat gawin ni Victor kay Juliana dahil awang-awa na nga sila sa character ng aktor.

Hindi lang mga Pinoy ang gigil na gigil at kapit na kapit sa ‘Linlang’ dahil number one series ito sa Prime Video sa anim na bansa — Philippines, Qatar, Hong Kong, United Arab Emirates, Cambodia, at Singapore.

Phenomenonal talaga ang series na ito nina Kim at Paulo dahil ito na ang Top 12 most viewed series sa Prime Video sa buong mundo, ha!

Ngayon pa lang nga inaabangan na ang mga susunod na episodes at malaki ang chance na pumasok sa Top 10 o Top 5 ng most viewed series sa lahat ng streaming apps ang serye ni Kim.

Effective nga ang kalandian ng dyowa ni Xian Lim sa seryeng ito.

Kabog sila ni Kim, ha!

Bonggels! (Byx Almacen)