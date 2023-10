Tahasang sinabi ng isang senador na tamad ang mga ahensiya ng gobyerno na humihingi ng confidential and intelligence fund para sa kanilang 2024 budget.

Tinukoy ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III ang Department of Information and Communications Technology (DICT) na humihingi ng P300 milyong confidential fund para sa 2024.

Ayon kay Pimentel, puwede namang ipasok ng DICT sa line item ang P300 milyon para makabili ng high tech equipment para sa cybersecurity.

“It doesn’t have to be a confidential fund. Puwede namang line item iyan, puwede naman kasing ilagay sa line item. Alam mo kasi sa line item hindi naman iyan nakasulat na kung anong brand ang binibili mo eh. Puwede mong (isulat) ‘procurement of high-tech equipment to fight cybercrime’ eh di ila­gay ‘yong halaga doon,” giit ng senador.

“Iyang paghihingi ng confidential fund, sometimes resulta na lang iyan ng katamaran sa budget process eh, tinatamad lang silang gawin iyan,” patutsada pa ng senador sa interview ng DZBB.

Matatandaan na tinanggal na ng Kamara de Representantes ang P1.23 bilyong confidential fund ng iba ibang ahensiya ng gobyerno, kabilang ang P300 milyong confidential fund ng DICT.

Gayunman, may ilang senador naman ang nagtutulak na mabigyan ng confidential fund ang DICT dahil na rin sa mga nangyaya­ring hacking sa website ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth), Philippine Statistics Authority (PSA), House of Representatives at iba pa.

Sinabi ni Pimentel na tutol siya sa pagkakaloob ng confidential fund sa mga ahensiya ng gobyerno na wala namang kinalaman sa pagpapairal ng peace and order at ang pagbibigay ng proteksiyon sa sobe­ranya ng Pilipinas.