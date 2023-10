‘Di keri 3 shows: Vice pinag-iisipan kung ibabalik ‘GGV’

Kailangang pag-isipang mabuti kung babalikan pa ni Vice Ganda ang dati nyang talk show na ‘Gandang Gabi, Vice’ dahil tinanggihan na ng komedyante ang alok ng Kapamilya bosses na muling buhayin ang kanyang show.

Ito ang isiniwalat ni Vice sa madaling araw na tsikahan niya sa followers niya sa X (dating Twitter).

Natanong si Vice kung ano ba ang nagiging hadlang para ibalik ang naturang talk show?

“Super entertaining ng ‘GGV’ huhu,” sabi pa ng netizen.

Dito ibinahagi ni Vice ang naging takbo ng usapan nila ng big bosses ng ABS-CBN.

Aniya, “I was actually asked by the management when I signed my new contract if I wanted to do ‘GGV’ again. I couldn’t do 3 shows anymore. Baka pagtapos ng ‘Everybody, Sing!’ let’s see kung keri ko na. Pero seasonal na lang, ‘di ko na keri yung another 10 years.”

Umayon naman si Vice sa obserbasyon ng isang panatiko niya na pinakamagaan na trabaho sa kanya ang ‘GGV’.

Sabi niya, “Sa totoo lang! And sa ‘GGV’ nakaupo lang ako most of the time, tapos tawa lang nang tawa. Nakakapagod ng malala ang ‘Everybody, Sing!’. Pero it’s all worth it kasi ang objective ay hindi lang entertainment, kasama na rin public service.”

Dahil sa pag-ungot ng mga fans na buhayin ang kanyang talk show ay kinilig si Vice.

“Super nakaka-happy na kahit ilang years nang hindi umeere ang ‘GGV’ bukambibig pa rin ito ng madami. I’m so blessed to have 3 programs na kinakapitan talaga ng mga tao. ‘It’s Showtime’, ‘GGV’, and ‘Everybody,Sing!’. Thank you ABS-CBN.”

Sa huli, nagbiro si Vice na ibabalik na niya ang show matapos maaliw sa comment ng fan na walang makakapalit sa kanyang talk show dahil walang makakapantay sa naidudulot na saya nito.