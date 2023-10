David, Jak pati sa costume agawan, patalbugan

Shookt ang netizens nang lumabas sa social media ang photos nina David Licauco at Jak Roberto na kuha sa black carpet ng Halloween Party ng Kapuso Network.

Twinning ang dalawang hunks!

Pareho sila ng costume!

Kaloka!

Suot nga ng dalawang aktor ang costume ni Roronoa Zoro o Pirate Hunter Zoro na isang fictional character sa Japanese manga series na ‘One Piece’.

Biro nga ng netizens, hindi lang pala si Barbie Forteza ang pinag-aagawan nina Jak at David. Pati raw sa character at costume ay may tunggalian ang dalawa, ha!

Ang tanong ng mga faney — who wore it better?

Oh well, tanong natin kay Barbie kung kanino dalawa ang bet niyang ‘One Piece’ version? Sa boyfriend niyang si Jak or sa ka-love team niyang si David?

Naku parang alam na namin kung sino ang mas gusto ni Barbie. Hahaha!

Samantala, pinag-usapan din ang costume ni Barbie bilang Daenerys Targaryen ng ‘Games of Thrones’.

Bongga!