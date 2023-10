Binangga ng China Coast Guard (CCG) nitong Linggo ang maliit na barkong kinontrata ng Armed Forces of the Philippines (AFP) para sa resupply mission sa Ayungin Shoal, ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea (NTF-WPS).

Sinabi ng NTF-WPS na nangyari ang insidente dakong alas-6:04 nang umaga nang magsagawa ng “dangerous blocking maneuvers” ang CCG vessel 5203 (CCGV 5203) na nagresulta sa pagkakabangga sa indigenous resupply boat Unaiza May 2 (UM2), halos 13.5 nautical miles sa silangan hilagang silangan ng BRP Sierra Madre.

Ang UM2 ay nagsasagawa ng regular and routine rotation and resupply (RORE) mission sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal sapul noong 1999.

“The provocative, irresponsible, and illegal action of CCGV 5203 imperiled the safety of the crew of UM2,” ayon sa statement ng task force.

Binangga naman ng Chinese maritime militia vessel 00003 (CMMV 00003) ang port side ng Philippine Coast Guard (PCG) vessel MRRV 4409 habang nasa 6.4NM Hilagang Silangan ng Ayungin Shoal.

Sa kabila ng pagbangga, nakapagpatuloy pa rin sa RORE mission ang UM2 at ang barko ng PCG, habang ang Unaiza May 1 (UM1) naman ay mata­gumpay na nakarating sa BRP Sierra Madre.

“The National Task Force for the West Philippine Sea (NTF-WPS) condemns in the strongest degree the latest dangerous, irresponsible, and illegal actions of the CCG and the Chinese Maritime Militia done this morning, in violation of Philippine sove­reignty, sovereign rights and jurisdiction and in utter blatant disregard of the United Nations Charter, the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGS) and relevant international maritime conventions, and the 2016 Arbitral Award,” ayon sa statement.

Nanindigan naman ang CCG na legal ang pagharang nila sa mga bangko ng Pilipinas dahil nagdadala umano tayo ng “illegal construction mate­rials” sa BRP Sierra Madre.

Kinondena naman ni US Ambassador to the Phi­lippines MaryKay Carlson ang China dahil sa “latest disruption of a legal Philippine resupply mission to Ayungin Shoal,” at ang paglalagay sa panganib sa mga sakay ng barko.

Naglabas din ng pahayag ang Canadian Embassy sa Pilipinas at kinokondena ang insidente ng banggaan dahil sa “unlawful and dangerous conduct” ng CCG.