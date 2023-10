Tinukuran sa Kamara de Representantes ang pa­nukalang pagsusuot ng body camera ng mga immigration officer na magagamit kapag nagkaroon ng reklamo o alegasyon ng katiwalian.

Ayon kay House Minority Leader at 4Ps party-list Rep. Marcelino Libanan ang pagsusuot ng body came­ra ay hindi lamang proteksiyon para sa mga pasahero kundi maging sa mga immigration officer na maaaring mapagbintangan kahit na walang ginagawa.

“The donning of body cameras will provide an accurate recording of events whenever an international traveler comes into contact with an immigration ins­pector. It will protect both the passenger and the officer,” sabi ni Libanan.

Si Libanan ay naging commissioner ng Bureau of Immigration (BI) noong Arroyo administration. Siya ang nagpakabit ng mga closed-circuit television (CCTV) camera sa mga airport immigration area noong 2008.

Kamakailan ay sinabi ng BI na maglalaan ito ng P16 milyon para sa pagbili ng mga body camera. (Billy Begas)