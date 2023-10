Big-time tulak timbog sa P15M drug bust

NASA P15 milyong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam ng mgaawtoridad matapos nilang mabitag ang isang big-time tulak na nagpapanggap umanong tricycle driver sa Lucena City, Quezon noong Sabado nang gabi.

Ayon sa report ng Quezon Police Provincial Office (QPPO), ikinasa ng mga tauhan ng Quezon PNP Drug Enforcement Unit (QPDEU) at Lucena City police station ang buy-bust operation laban sa suspek na kinilala lang bilang ‘Eric’, 40-anyos, sa kanyang bahay sa Jael Subd., Barangay Ilayang Iyam, Lucena City bandang alas-11:30 nang gabi.

Gamit ang P23,000 boodle money at isang P1,000 genuine bill, nakabili ang mga awtoridad ng dalawang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu.

Matapos arestuhin ang suspek, nakumpiska rito ang nasa 21 plastic bag ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng nasa 750 gramo at nagkakahalaga ng P15.3 milyon.

Nasa kustodiya na ng Lucena Police station ang suspek at nakatakdang kasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Ronilo Dagos)