Matapos mabigyan ng ayuda ang mga se­nior citizen at solo pa­rent, itinulak ni Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte ang isang pa­nukala upang mabig­yan ng benepisyo ang mga bagong panganak hanggang sa edad na 12 taong gulang.

Sa ilalim ng House Bill 8312 na inihain ni Villafuerte, ang mga junior citizen o mga Pi­lipino na bagong panganak hanggang sa edad na 12 taong gulang ay magiging otomatikong saklaw ng National Health Insurance Program (NHIP).

Ang mga junior citizen na mula sa pamilya na ang taunang kita ay hindi lalagpas ng P250,000 ay bibigyan din ng libreng medical at dental checkup at labo­ratory services sa mga heath facility ng gobyerno. Kung sa pribadong ospital at clinic pupunta bibigyan naman ang mga ito ng 20% diskwento.

Ang mga mahihirap na junior citizen ay bibigyan din ng libreng bakuna ng Department of Health (DOH) at 20% diskwento at VAT exemption sa gamot at gatas, admission fee sa mga sinehan at iba pang entertainment facility at maging sa libing at burol kung papanaw. (Billy Begas)