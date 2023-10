Baby Aster, kuya na!

MUKHANG hindi lang sa basketball court ganado ang Gilas Pilipinas star na si Scottie Thompson dahil pati sa paglalambing sa misis niyang si Jinky ay aktibo rin ang manlalaro.

Ito’y matapos ianunsyo nina Scottie at Jinkee na magkakaroon na sila ng baby no. 2, ilang buwan pa lang ang nakalilipas matapos dumating sa kanilang buhay si Baby Aster.

“Back to back blessing! Kuya na si @asterthompson_ namin,” sey ni Scottie.

“Thank you Lord for Your overflowing grace!” aniya pa.

Noong Mayo ngayong taon lang ipinanganak ni Jinky ang panganay nila ni Scottie.

Sa ngayon ay three months na ang pinagbubuntis ni Jinky, (Mar Ray Patriarca)