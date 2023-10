Andyan Na Sila, Nagpaparamdam Na! 

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo malamig na ang simoy ng hangin pero hindi sa papalapit na ang kapaskuhan kundi malapit na ang araw ng nga patay.

Meron na ba kayong nakasalubong na mga gumagalang kaluluwa? Ano ang dapat nating gawin kapag papalapit na ang Undas o Pista ng mga Patay?”

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!” Si Barry ng Mandaluyong ay lumapit sa Misteryo at idinulog ang kanyang karanasan habang papalapit na ang Nobyembre 1.

Misteryo: “Ano ang mga napansin mo ngayong papalapit na ang araw ng mga patay?”

Barry: “May napapansin na kong mga gumagalang kaluluwa sa paligid especially kapag 2-3 am.” Hindi

Misteryo: “Ganun ba? Ano ang mga nakikita mo. May mga hitsura ba ang mga gumagalang kaluluwa?”

Barry: “Magkakaiba yung mga nakikita ko. Meron yung mga anino lang o kaya silhouette. Meron din akong napapansin na white shadows na kilala din as white ladies o white men. Kaya ganun ang tawag ko sa kanila kasi white yung suot nila. Yung mga lalaki mga naka-barong yung iba. May napapansin din ako sa hallway ng condo namin may naririnig akong steps pero wala naman tao.”

Misteryo: “Anong ghost encounter ang ayaw mo maranasan muli? Mukhang madalas kang makatagpo ng mga multo.”

Barry: “Ayaw ko yung kinakalabit ako kasi nararamdaman ko talaga yung paghawak nila sa akin. Ayaw ko din yung binubulungan ako kasi naririnig ko din yun. Most of the time naglalagay ako ng earphones para makinig ng music pag nasa labas pa ko ng house ng 2-3 am. Pati sa pagtulog ko nakikinig din ako ng music. May mga time kasi hindi ako makatulog sa bulong ng mga multo. May time may nakikita akong nakayuko sa daan ko o kaya sumasama sa akin sa pag-uwi ko.”

Kayo mga ka-misteryo ano ang karanasan niyo tuwing sasapit ang Araw ng mga Patay? Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.#