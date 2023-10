2 SK bet nangmanyak sa team building, niresbakan

DALAWANG kumakandidatong kagawad sa Sangguniang Kabataan (SK) election at tatlo pa nilang kasama ang nahaharap sa umano’y kasong pang-aabuso matapos silang ireklamo ng isang dalaga na kanila umanong pinagsamantalahan sa idinaos na seminar at team building sa San Jose Del Monte, Bulacan noong nakaraang buwan.

Ayon sa hindi pinangalanang biktima, nangyari umano ang pang-aabuso ng mga kumakandidatong konsehal na itinago sa mga pangalang ‘Eugene’ at ‘Ezrael’ kasama ang tatlo pa sa SJDM, Bulacan noong Setyembre 17, 2023.

Pinangunahan umano ito ng kandidato ng kanilang partido bilang SK chairman sa Barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Inimbita umano siya sa nabanggit na team building activity kung saan nag-inuman ang mga kandidato pagkatapos ng opisyal nilang aktibidad.

Nang malasing ang mga ito, nagsimula umano ang malalaswang kilos at pambabastos ng mga ito sa kanya.

Dahil sa pagod sa paglangoy at pagkalasing, agad umano silang nakatulog na sinamantala naman ng mga inaakusahan nilang kandidato at mga kasama nila at pinasok siya sa kanilang silid. Kinumpirma ng testigo ang salaysay ng biktima.

Bukod sa paghikayat sa mga kabataan gamit ang alak at pulutan, maituturing rin umano itong paraan ng pamimili ng boto.

Samantala, may nakahain na ring disqualification petition laban sa SK candidate dahil sa paglabag sa Section 68 ng Omnibus Election Code.