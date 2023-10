TINANGHAL na Best Actress sa Paris Film Awards ang 15-anyos na papasikat na batang aktres sa bansa na si Krystal Mejes para sa short film na “Matapang.”

Hanggang ngayon, feeling ng batang aktres ay nasa cloud 9 pa rin siya dahil hindi niya sukat akalain na madadaig niya ang mga beteranang aktres na kasali sa nasabing parangal.

Sa ilalim ng pagdidirehe ni Lea-Jade Horlier, ginampanan ni Krystal ang papel ni Mary Ann, ang dalagitang lumaban sa buhay sa gitna ng mga hamon ng kahirapan sa isang slum area sa Angeles City, Pampanga.

Anak siya rito ng isang prostitute na buong husay ding ginampanan ni Alessandra de Rossi. Sa kagustuhang makaahon sa kahirapan, inihanda niya ang kanyang sarili sa panibagong hamon sa buhay – ang hanapin ang kanyang ama na hindi niya nakagisnan.

Sa isang Instagram post, tuwang-tuwang nagpasalamat si Krystal sa biyayang natanggap niya gayundin sa pagtitiwala sa kanyang kakayahan na mabigyang-buhay ang isang aniya ay “very challenging” na role.

“We did it everyone!! We just won best actress in paris film festival awards!! I’m beyond grateful for this blessing. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tiwala, pagmamahal at supporta na binigay nyo po sa’kin. I still can’t believe it!! It feels so surreal and too good to be true. Thank you to everyone who has been part of this success,” ani Krystal sa kanyang post.

Kabilang din sa mga pinasalamatan niya ang kanyang pamilya, mga kaibigan, supporter at ang buong “Matapang” production team.

“Our hard work has paid off. This is all possible because of you, my ate. Thank you,” ang special message naman niya para kay direk Lea.