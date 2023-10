Taas-sahod ng mga IT expert hinirit

Iminungkahi ni Bohol Rep. Kristine Alexie Besas Tutor na taasan ang salary grades ng mga cybersecurity experts sa pamahalaan.

Naniniwala ang kongresista na sa pamamagitan nito ay hindi na maengggayo ang karamihan na mangibang bansa para doon magtrabaho at gamitin ang kanilang mga taglay na talent.

“One way to keep some of our cybersecurity experts from going abroad is to raise the salary grade of the IT specialists in government service from those at entry-level to supervisory and management positions,” ayon kay Tutor, chair ng House Committee on Civil Service and Professional Regulation.

Makikipagpulong umano siya kay Civil Service Commission Chairman Karlo Nograles upang pag-usapan kung paano mapataas ang qualifications standards, kompensasyon at benepisyo ng cybersecurity specialists at iba pang IT specialists sa government service.

Giit pa ng kongresista, mahalaga ang mga IT specialist sa alinmang tanggapan ng pamahalaan ngunit hindi nabibigyan ang mga ito nang sapat at maayos na kompensasyon at benepisyo na naayon sa kanilang serbisyo. (Eralyn Prado)