Sobrang saya na may karelasyon: Ryan isinama sa HK ang GF

Enjoy na enjoy ang ‘It’s Showtime’ family sa kanilang vacation sa Hong Kong.

Nabalita nga namin dito sa Abante ang pagpunta ng mga host ng ‘It’s Showtime’ sa Hong Kong habang suspendido pa ang nasabing noontime show.

Almost complete nga ang ‘It’s Showtime’ family na nagtungo sa Hong Kong maliban kina Jhong Hilario na busy sa pagiging councilor, Amy Perez na nasa New York, USA, Cianne Dominguez, at Jugs Jugueta na may gigs dito sa Pilipinas.

Kasama naman ni Ryan Bang ang kanyang girlfriend na si Paola Grace Huyong.

First time na flinex ni Ryan ang kanyang girlfriend na isang sports enthusiast mula nang ihayag niyang ‘in relastionship’ siya sa August 29, 2023 episode ng ‘It’s Showtime’.

“Gusto kong sabihin sa aking ‘Showtime’ family, sa harap ninyo, Mommy, Daddy, kay kuya ko, ate ko, T’yang, may girlfriend na ako,” sey ng South Korean host.

Naiyak pa nga ang nanay-nanayan niyang si Vice Ganda sa binalita sa kanya ni Ryan.

“Ang saya-saya. Alam mo kahapon, ang sama-sama ng pakiramdam ko tapos nag-text siya sa akin, ang saya-saya niya.

“Sabi niya, ‘Mommy, ikaw una kong sasabihan.’ Tapos, tinawagan ko siya, umiiyak siya.”

Sagot naman ni Ryan sa kanya, “Siyempre, gusto ko ikaw unang makakaalam, Mommy.”

We’re happy for you Ryan and Paola!