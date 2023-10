Saudi inaayos na backwage ng 10K Pinoy

Babayaran ang mga hindi nakuhang sahod ng mahigit 10,000 Pinoy workers na nawalan ng trabaho matapos magsara at malugi ang kanilang kompanya.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. matapos matanong sa status ng claims ng mga OFW kaugnay sa kanyang pagdalo sa 1st ASEAN-GCC summit.

Sinabi ng pangulo na pinoproseso na ang claims at hinihintay na lamang ang detalye sa panig ng Saudi.

“Napo-process na ngayon ‘yon. We are already coming to the point na ‘yong detalye na lamang ang pinag-uusapan,” anang Pangulo.

Malinis na aniya ang listahan ng claimant at hindi masasabi kung kailan dahil nakadepende ito sa panloob na proseso ng Saudi Arabia.

“I cannot say because it also depends on the internal processes in Saudi Arabia. But again, I know for a fact that they will be paid. It’s just a question of when,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)