Regine hindi nabitbit ni Ogie sa HK dahil kay Piolo

By the time na binabasa ninyo ito, nakabalik na sa bansa mula sa bakasyon/bonding nila sa Hong Kong ang ‘It’s Showtime’ hosts.

Nang maka-chat namin noong Friday afternoon si Ogie Alcasid, naikuwento niyang bising-busy sila sa pamamasyal.

Kasama nga ni Ogie that afternoon sina Vice Ganda, Ion Perez, Vhong Navarro, at iba pa.

Saturday raw ang balik nila sa Pilipinas.

So naisama ba niya sa bakasyon ang misis niyang si Regine Velasquez-Alcasid?

“Wala si Regine,” sey ni Ogie.

Hindi na kami nagulat na hindi nabitbit ni Ogie sa Hong Kong si Regine dahil nag-guest ito sa concert ni Piolo Pascual noong Friday night sa Newport Performing Arts Theater.

Ikinatuwa nga ng fans ni Piolo na napanood nila roon si Regine.

“Nakaka-happy,” sey ng ibang fans.

Anyway, some weeks back naman ay naisama ni Ogie si Regine, pati ang mga anak na sina Nate at Leila sa Hong Kong para sa kanyang belated birthday celebration doon.

Sa kuwento sa amin ni Ogie, malamang na sa Christmas break uli sila magbakasyon sa ibang bansa.

At baka sa Australia ang punta nila.

‘Yun na!