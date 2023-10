PBBM binuwag Northrail Project ni GMA

Ipinag-utos ng Malacañang ang pagbuwag sa North Luzon Railways Corporation (Northrail) dahil hindi umano nakakamit ang layunin ng proyekto kung paano ito dinisenyo at nilikha.

Mandato ng Northrail na mag-develop, magtayo, mag-operate at pangasiwaan ang railroad system sa National Capital Region patungong Central Luzon at Northern Luzon.

Sa Memorandum Order No. 17, na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Oct. 19, 2023, binanggit dito na ang Northrail ay hindi na “cost efficient, and does not generate the level of social, physical and economic return vis-a-vis the resource inputs.”

“Northrail is not producing the desired outcomes,” saad ni Bersamin.

Binanggit sa kautusan ng Exe­cutive Secretary ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na ang Bases Conversion and Deve­lopment Authority (BCDA) ang siyang magpapatupad ng abolition at magsisilbing administrator at liquidator ng Northrail.

Tutulong din ang BCDA para mabayaran ang mga utang ng Northrail, kabilang ang pagbaba­yad sa separation pay ng mga opis­yal at empleyadong apektado ng abolition.

Inatasan din ang BCDA na magsagawa ng inventory ng mga programa at proyekto ng Northrail “which are to be terminated or transferred to concerned government agencies, subject to existing laws, rules and regulations.”

Ang 80-kilometrong Northrail ay flagship project ni dating Pa­ngulong Gloria Macapagal-Arroyo na layon sanang pag-ugnayin ang Caloocan City at ang Clark Air Field sa Pampanga.

Noong maupo si dating Pa­ngulong Benigno Aquino III, ipinag-utos nito ang pag-review sa kontrata sa pagitan ng Northrail at China National Machinery and Equipment Corp. Group sa pagtayo ng railway dahil sa alegasyon ng overprice, mula sa inisyal na $503 million ay naging $2 billion. (Aileen Taliping)