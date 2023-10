Occ. Mindoro niyanig ng lindol

Niyanig ng magnitude 4 na lindol ang lalawigan ng Occidental Mindoro kahapon ng umaga.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), ika-8:54 ng umaga nang maganap ang lindol sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro.

Tectonic ang origin ng pagyanig at may one-kilometer depth of focus.

Anang Phivolcs, naitala ang instrumental intensities sa lalawigan. Natukoy ang Instrumental Intensity III sa Puerto Galera, Instrumental Intensity II sa Abra de Ilog, at Instrumental Intensity I sa City of Calapan.

Base ang instrumental intensities sa ground motion na natukoy gamit ang intensity meter.

Samantala, nagkaroon din ng tectonic earthquake sa Alilem, Ilocos Sur alas-3:46 ng umaga kahapon, batay sa Phivolcs.

Sinabi ng ahensya na ito ay magnitude 3.6 at mayroong 17-kilometer depth of focus. Naitala nito ang Instrumental Intensity I sa Candon Ilocos Sur, at sa Santol, La Union.

Nauna rito, Biyernes ng gabi ay naitala ng Phivolcs ang lindol sa Northern Samar. Tumama ang magnitude 3 temblor sa Laoang alas-8:31 ng gabi. Tectonic ang origin nito at may 16-kilometer depth of focus.