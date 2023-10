Noypi prayoridad ng Egypt makatawid sa Rafah crossing- DFA

Bibigyan ng prayoridad ng Egypt ang mga Filipinong tatawid ng Rafah crossing mula sa Gaza.

Ayon kay Department of Foreign Affairs (DFA) Undersecretary Eduardo de Vega, ito ang tiniyak ni Ambassador to the Philippines Ahmed Shehabeldin kasunod na rin ng inaasahang pagbubukas ng Rafah crossing.

“Sabi niya, kinausap na niya yung kanyang pamahalaan na pag nagsidatingan na ang mga foreigner dun sa gate, bigyan ng priority at alam naman nila, nasa kanila na ang lahat ng pangalan ng mga Filipino, wag na nila bigyan ng problema na makapasok,” pahayag ni De Vega.

Sa ngayon ay nag-aabang pa rin ang mga Filipino sa pagbubukas ng Rafah crossing sa pagitan ng Gaza at Egypt para makalikas

“Hindi pa nagbubukas, hanggang ngayon ay wala pang balitang magbubukas except sa sinasabing it could be anytime,”aniya pa. (Betchai Julian)