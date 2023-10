Marcos nanawagan ng kapayapaan sa South China Sea

RIYADH, KSA — Nanawagan si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mga miyembro ng Gulf Cooperation Council (GCC) at Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) na magtulu­ngan para sa kapaya­paan, seguridad at kaayusan sa South China Sea at sa Arabian Sea.

Sa talumpati ng pangulo sa 1st ASEAN-GCC summit sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia nitong Biyernes, binigyang-diin nito ang importansiya ng kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa dalawang rehiyon para masiguro ang patuloy na pag-unlad.

“Peace and stability are indispensable to ensuring continued prosperity in our respective regions and of the world,” anang pangulo.

Bukod sa isyu sa South China Sea at Arabian Sea, tinalakay din ng presidente sa summit ang mga oportunidad ng pamumuhunan sa Pilipinas at hinimok ang mga investor na maglagak sa Maharlika Investment Fund at iba pang proyekto sa Pilipinas. (Aileen Taliping)