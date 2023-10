Magpaawat ka Pacman! Chavit Singson kinontra pangarap na Olympics ni Manny Pacquiao

WALA nang dahilan si retired eight-division world boxing champion Manny Pacquiao na lumaban sa 2024 Paris Olympics, ayon sa kaibigan nitong si Governor Luis ‘Chavit’ Singson.

“Hindi na kailangan. Masisira lang ang record niya. Dapat retire na lang siya,” saad ni Singson.

Ayon pa kay Singson, kung mas bata ang makakalaban ni Pacquiao sa Olympics ay hindi na nito kakayanin.

“Nung bata pa siya sinabi ko na at the age of 40 huminto ka na kasi magbabago na ang reflexes mo,” wika ni Singson.

Matatandaan na sinabi ng Philippine Olympic Committee (POC) na naghain na sila ng apela para mapasama si Pacquiao sa pinakamalaking sporting event sa pamamagitan ng universality rule. (RP)