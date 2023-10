LTFRB pinalagan sa bawi prangkisa ng mga jeepney

Sinaklolohan ng transport group Pinagkaisang Samahan ng Tsuper at Operators Nationwide (Piston) ang mga jeepney driver at operator na namumurong tanggalan ng prangkisa dahil sa pag­lahok sa dalawang araw na tigil-pasada upang iprotesta ang talamak na korapsiyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Nagbanta na ang LTFR­B na magpapalabas ng show cause order laban sa mga miyembro ng Manibela na siyang nagsagawa ng jeepney strike noong nakaraang Lunes.

Ayon sa Piston, may karapatan ang mga jeepney driver na mag­daos ng strike para mailabas ang hinaing nila sa gobyerno, partikular sa LTFRB.

“Imbes na pakinggan at tugunan ang mga panawagan ng mga tsuper at operator kung bakit humahantong sa welga ang aming mga reklamo, mukhang mas gusto talaga ng gobyerno na atakehin ang kabuha­yan at mga karapatan ng mga manggagawa,” ayon sa grupo.

Iprinotesta ng mga jeepney driver ang phaseout ng mga lumang jeepney at ang talamak umanong corruption sa LTFRB.

Pinaliwanag ng Piston na ang Pilipinas ay signatory sa International Labour Organization Convention 87, kung saan nakasaad ang karapatan sa pagsagawa ng strike ay malilimitahana lamang sa “extremely limited circumstances.”