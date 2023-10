Lebanon itataas sa Alert Level 3

Posibleng itaas ng Department of Foreign Affairs (DFA) sa alert level ang Lebanon.

Ito ay kasunod na rin ng inaaasahang pagpapatuloy na giyera sa Israel sa susunod na araw.

Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, kailangan na lang nila na lagdaan ni DFA Secretary Enrique Manalo, na ngayon ay nasa Saudi Arabia.

“Actually Alert level 2, pero we are considering alert level 3, kailangan lang ng pirma ni Secretary Manalo na parating pa lang galing Saudi either tomorrow or Monday. As far as the DFA is concern we are on a voluntary repatriation,” pahayag ni De Vega.

Idinagdag pa ni de Vega na nasa 17,500 na mga Filipino ang nasa Lebanon pero kalahati lamang ng nasabing bilang ang inaasahang sasailalim sa voluntary repatriation. (Betchai Julian)