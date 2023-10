Kuwait prince nag-sorry kay BBM sa OFW ban

Humingi ng dispensa kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang crown prince ng Kuwait na si Sheik Mishal Al-Ahmad Al- Jaber Al-Sabah kaugnay sa ipinatupad na ban ng kanyang bansa sa first time Pinoy workers na magtatrabaho sa kanyang bansa.

Ito ang inihayag ng pangulo sa ginanap na coffee with the media sa Riyadh, Saudi Arabia bago tumulak pabalik ng Pilipinas nitong Biyernes nang gabi.

Ayon sa pangulo, humingi ang crown prince ng tatlo hanggang limang minutong bilateral meeting sa sidelines ng ASEAN-Gulf Cooperation Council Summit at humingi ng dispensa sa kanya.

Ayon sa crown prince, hindi nito gusto ang ginagawa ng kanyang mga tao kaya dismayado ito sa usapin ng ban sa first time OFWs.

“The words that he used, ‘do not listen to them. I do not agree with what they have been doing’,” anang kuwento ng pangulo.

Sinabi naman ni Pangulong Marcos sa crown prince na walang dapat ihingi ng dispensa sa nangyari.

Nangako aniya ang crown prince na aayusin ang gusot sa ban ng OFWs dahil mahal nila ang Pilipinas.

Nag-ugat ang problema sa pagkamatay ng OFW na si Jullebee Ranara matapos patayin ng anak ng kanyang amo kaya pansamantalang ipinatigil ang deployment ng OFWs sa Kuwait. Gumanti naman ang Kuwaiti Labor Ministry dahil hindi umano sumunod ang Pilipinas sa kasunduan sa paggawa at iginiit na humingi ng tawad ang Pilipinas. (Aileen Taliping)