Kapitan at kagawad 

Marahil, sa mga sandaling binabasa ninyo ito, marami nang nangampanya sa inyo para iboto sila bilang kapitan o kagawad ng barangay sa halalan sa Lunes, Oktubre 30.

Dahil barangay lang naman, lalo’t maliit at magkakakilala ang karamihan, may malaking tsansang kakilala ninyo ang kumakandidatong ito.

Kakilala ninyong masipag at mapagkakatiwalaan, karapat-dapat sa posisyong maging kapitan o kagawad. Mayroon din kayong kakilalang hindi ninyo maunawaan kung bakit tumakbo. Kakilala na ninyong masama ang ugali, pero ngayon ay laging nakangiti.

Natural, lalo kung malaki ang barangay, na may hindi pa rin kayo kakilalang kandidato. Umaasa sa plataporma, sa paraan ng pagsasalita, o sa rekomendasyon ng kakilalang mapagkakatiwalaan. Iilang araw lamang ang kampanya para sila makilala. Kaya naman ang iba sa kanila, bago pa sumapit ang mismong kampanyahan, nagpapakilala na. O nakilala na ninyo.

Ayon sa batas, ang eksaktong titulo ng ihahalal nating pinuno ay punong barangay at mga kagawad. Pero hanggang sa ngayon, mas popular sa atin na ang tawag sa pinakamatas na pinuno ng barangay ay ‘kapitan’.

Buhat sa salitang Latin na ‘capit’ ang etimolohiya ng salitang ‘kapitan’ na ang literal na kahulugan ay ulo. Si Kapitan ang ulo ng barangay. Mula sa salitang ‘capit’ din kung kaya may salitang kapitolyo, capital at capitol. O para sa hatol na kamatayan, capital punishment.

Ang dating tawag sa ‘kapitan’ na ‘kabesa’ ay buhat naman sa Español at literal na nangangahulugan ding ulo. Buhat din sa salitang ito ang kaya may salitang kabesado o saulado.

Sa pangalan pa lang, tunay na dapat nakakapitan si Kapitan, ang ulo at pinuno o sa legal na terminolohiya: punong barangay.

Mahirap ang trabaho ng kapitan. Walang oras ang serbisyo. Hindi niya maaaring sabihing ang kaniyang trabaho ay gaya ng sa karaniwang opisina, papasok nang alas-otso ng umaga at uuwi nang alas-singko ng hapon.

Kapag kapitan ka, at may nangyaring kailangan ang iyong presensya, kahit pa dis-oras ito ng gabi, may gigising sa iyo. Kapag may nagkakagulo, ikaw ang ipapatawag para umawat. Kapag kailangang duminig ng maliliit na kaso, dapat naroon din ang kapitan. Kaya dapat maaasahan. Dapat makakapitan.

Samantala, gusto ko sanang isipin na ang salitang ‘kagawad’ ay buhat sa salitang ‘kagaw’. Pero hindi. Ang kagaw ay isang insekto na nagdudulot ng kati. Nakakainis. Kung paanong maraming kagawad ang nakakainis dahil mistulang hindi alam ang kanilang trabaho sa barangay.

Ang salitang-ugat ng ‘kagawad’ ay ang napakaganda at marangal na salitang ‘gawad’. Ang unlaping ‘ka-’ ay nangangahulugang pagkakapantay ng bawat nanalong may ‘gawad’. Kapwa may gawad. Kapwa may gawad na tungkuling dapat maglingkod nang marangal.

Ganito sana ang hinahangad na kahulugan ng salitang ‘kagawad’. Pitong mamamayan ng barangay na may parehong gawad buhat sa mamamayan. Sana ganito nga ang pairalin natin. Gawaran natin ng tiwala ang mga kandidato.

Gawaran natin sila ng tiwalang maglilingkod nang matapatat gagastusin nang buong katapatan at kabutihan ang buwis natin. Kung hindi ganito, malamang ‘kagaw’ nga ang mga kagawad.

