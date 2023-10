Israel kinasahan ng Palestinian; papasaklolo sa ICJ

Magsasampa ng mga kaso laban sa Israel ang Palestinian government kapag ang pambobomba sa isang ospital sa Gaza ay mapatutunayang kagagawan ng huli.

Sinabi ni Palestinian Ambassador to the Philippines Saleh Mohammad na ang buhay ng mga Palestinian ay mahalaga kaya ang Palestine ay “mag-uusig” sa Israel para sa mga aksyon nito.

“Of course we will take it to the International Court of Justice,” sabi ni Mohammad sa isang panayam sa mga mamamahayag Biyernes ng gabi.

“Our blood is not cheap. Our blood is very precious, and we will take it to the extreme,” dagdag niya.

Sinabi ni Mohammad na ang Palestinian Authority ay “sisiguro” na ang Israel ay hindi magkakaroon ng impunity sa dapat nitong pagpatay sa mga sibilyan sa Gaza, na nagdadala ng bigat ng paghihiganti ng Israel laban sa mga militanteng Hamas. (Betchai Julian)