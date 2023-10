Inireserba ang lakas! Kean Baclaan nagliyab pagsapit ng second half

Mga laro ngayong Linggo:

(Mall of Asia Arena)

1:00pm — FEU vs UST

4:00pm — Ateneo vs UP

SINELYUHAN ng National University (NU) Bulldogs ang pang-anim na panalo mula sa mainit na mga kamay ni Kean Baclaan sa second half upang itala ang come-from-behind na tagumpay laban sa Adamson University (AdU) Soaring Falcons, 69-66, sa unang laro ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa UST Quadricentennial Pavilion sa Espana, Manila kahapon.

Nagawang maiahon ng sophomore guard ang Jhocson-based squad mula sa doble pigurang kalamangan sa first half nang tumikada ng lahat ng 29 puntos sa second half.

Dinagdagan niya ito ng limang assists at apat na rebounds kabilang ang 5-of-8 sa three point line na isinalpak lahat sa third quarter, upang tapusin ang first round na may 6-1 kartada sa ikalawang pwesto.

“Last season ito iyung nagpa-down sa amin, kasi last round natalo kami kaya malaking bagay papunta ng second round na ma-boost iyung confidence namin, pero iyung laro namin nung first half, binawi lang namin sa second half,” wika ni Baclaan.

Sumuporta kay Baclaan si Jake Figueroa sa 17 puntos, 5 boards, 2 assists at isang steal, gayundin si Steve Nash Enriquez na tumapos ng 13 matka at 3 rebounds sa 5-of-7 shooting.

Nanguna si Matt Erolon para sa Adamson sa 14 points, nalasap ng Soaring Falcons ang fourt defeat sa pitong asignatura.

(Gerard Arce)