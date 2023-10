Gary nag-concert kahit may sakit

Walang kupas si Gary Valenciano sa pagku-concert. Imagine, sa concert niyang ‘Gary V Back at the Museum’, na umabot nang halos tatlong oras, hindi ko siya nakitaan ng pagod, at talagang pure energy pa rin siya, ha!

Sa edad ni Gary ngayon, at alam naman natin ang kundisyon ng katawan niya, mahirap na rin para sa kanya ang kumanta nang kumanta, sumayaw nang sumayaw, at magsalita nang magsalita, ha!

Naikuwento nga ni Gary na sa concert series niya sa US, inabot siya ng matinding sakit. ‘Yun nga ‘yung concert na nag-iyakan ang mga fan sa Amerika habang kumakanta siya, ha!

Alam kasi nila na masama ang pakiramdam niya, at halata rin sa boses niya. Pero `yun nga, tinuloy pa rin ang concert, at naging emotional nga ang lahat.

“When I was in the States, my first concert, I had pneumonia, without even knowing that I had it. I felt that there’s something wrong, and the doctor gave me steroid,” kuwento ni Gary.

Nag-usap daw sila noong mga oras na `yon kung dapat pang ituloy ang iba pang mga concert sa iba’t ibang lugar, dahil hindi nga basta-basta ang pneumonia.

“But thank God, I was a lot stronger a week after. And I was able to finish every concert,” sabi pa rin ni Gary.

Anyway, bongga nga ang concert na ‘yon ni Gary at next week nga ay pang-100 na concert na niya ‘yon sa Music Museum. Makikita nga sa video wall ang mga naunang concert ni Gary sa naturang venue.

At siyempre, may pasabog din si Gary na kanta para sa mga fan, at ka-collab niya si Gloc-9, ha!

“You know, when Gloc-9 write a song, you can’t help but pay attention, because he’s saying something in every part. The thing is, I’m the one singing, and he only comes in the rap part, and then we’re together all the way up to the end.

“I think it’s gonna be a hit. The title si ‘Walang Pumapalakpak’. Na awit ka nang awit, kahit walang pumapalakpak. It’s a very encouraging song,” sabi pa ni Gary.

(Dondon Sermino)