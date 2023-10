Fave si Jose Mari, pero walang Christmas special: ‘Di ako nakikialam sa ALLTV – Sen. Cynthia

Ang sayang katsikahan ni Senator Cynthia Villar nang dumalaw siya sa Kamuning Bakery noong Monday.

Siya kasi ang special guest sa World Pandesal Day sa bakery na pag-aari ni Wilson Lee Flores.

Sey niya nang tanungin namin kung bakit supportive siya sa business ni Wilson samantalang may sarili silang bakery, pandesal product?

“Hindi naman magkakumpetensiya. ‘Yung kumpetensiya, katabi mismo ng business mo. Saka supportive naman ako sa lahat ng mga business,” sey ni Sen. Cynthia.

Natanong din namin kung sino ang favorite singer niya?

“Si Jose Mari Chan,” tsika ng senadora.

Since pamilya nila ang may-ari ng AllTV at malapit na rin ang Pasko, may balak ba siyang gawan ng Christmas TV Special sa kanilang TV Network si Jose Mari?

“Hindi ako nakikialam sa AllTV, eh,” sey lang niya, na may mga tao nga raw sila na nagpapatakbo nun kaya wala siyang alam kung posible bang magkaroon ng Christmas TV Special sa kanila si Jose Mari.

‘Yun na! (Jun Lalin)