Djanel Cheng, Petro Gazz ginulpi Gerflor sa Batangas

Mga laro sa Martes:

(Ynares Center, Antipolo)

2:00pm — F2 Logistics vs NXLed

4:00pm — Farm Fresh vs PLDT

6:00pm — Akari vs Chery Tiggo

Naging mahusay ang ginawang pagtitimon sa opensa ni Djanel Welch Cheng upang madaling tapusin ng Petro Gazz Angels ang Gerflor Defenders sa pamamagitan ng straight set na 25-11, 25-4, 25-23 tagumpay sa unang laro ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference kahapin sa Batangas City Sports Center sa Batangas City.

Namahagi ang ace playmaker ng 11 excellent sets kabilang ang naambag na apat na puntos upang balanseng pamahagian ng mga atake ang koponan tungo sa maagang 2-0 kartada.

Nanguna pagdating sa opensa para sa Angels sina Marian Alisa Buitre na tumapos ng 8 points mula sa 6 atake at dalawang blocks, habang tumapos rin sa kapwa 8 puntos si Nicole Tiamzon sa mula sa 6 atake at dalawang service aces.

Kumana rin si Grethcel Soltones ng 7 points kasama ang 14 digs at 5 receptions, gayundin si Ranya Musa sa 7 marka.

“Nakita natin kung paano maglaro iyung girls especially kapag disiplinado sila sa pinapagawa sa kanila, so I was very happy na nag-respond naman sila sa pinag-aralan namin during training, eto lumabas iyung result na pinag-aralan namin the past few weeks,” wika ni head coach Timmy Sto. Tomas.

Maagang minasaker ng Petro Gazz ang Gerflor sa first set pa lamang sa pagpalo ng 25-11 at malupit na 25-4 sa second franlme.

Nagawa namang sumabay ng Gerflor sa third set, subalit hindi sapat ang kanilang arsenal upang pataubin ang 1st conference runner-up.

Tanging si Mary Grace Berte ang nanguna sa opensa ng Gerflor sa anim na puntos mula lahat sa atake, kasama ang 3 receptions, habang may ambag si Menchie Tubiera na 5 points.

Sunod na tatangkaing makubra ng Petro Gazz ang kanilang ikatlong panalo laban sa NXLed Chameleons sa Oktubre 28 sa Ilocos Sur, habang reresbak ang Gerflor kontra defending champions Creamline Cool Smashers sa Huwebes sa Ynares Center sa Antipolo City.

(Gerard Arce)