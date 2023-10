Dahil kay Ricci: Leren Mae ininsulto, nakipag-‘talakan’ sa mga fan ni Andrea

Matapang na sinagot ni Los Baños, Laguna Councilor Leren Mae Bautista ang mga bumabatikos sa kanya, o sa ‘relasyon’ nila ni Ricci Rivero. At siyempre, mga supporter `yon ni Andrea Brillantes.

Kaloka nga ang palitan ng tanong, sagot, na may kasamang pang-iinsulto sa Facebook account ni Leren, ha!

Heto nga ang nakakalokang semi-‘talakan’ nila:

“Eto ba ‘yung pinagpalit sa CEO? Mukhang ribbon!” tanong ni Jes Sie.

“Kesa mukang manok!” sagot ni Leren.

“Ikaw po ba ‘yung tita ni Ricci?” chika ni Mitch Ven.

“Mas muka kang Tita!” sagot ulit ni Leren.

May mga deleted comment din si Leren na pinost sa wall niya para malaman pa ng mga tao kung gaano kabagsik ang mga tumutuligsa sa kanya, at again, dahil lang `yon kay Ricci, ha!

“Ito deleted comments ng mga ka-trolls mo. #Explain not #Explaine

#You’re not #Your,” chika ni Leren, na kinorek ang chika ng mga fan.

“Forever mang-aagaw. Slay!” matapang na akusasyon ni Georgette.

“Hahahaha! Girl, never in my life that i’ll do such thing. This is so simple. We already explained ourselves and told the truth. Now, if you still wanna push your version of the story, then don’t ask us anymore. You can answer your own questions and get the answer you want. Nakakapagod sabihin ang totoo dahil pilit pa rin ng tulad mong baliin ang katotohanan. Ikaw, forever for the clout ka girl. Slaaaaay! Mema!” bonggang sagot ni Leren.

“Na-explaine po na ba na your not dating him mema? Ang sabi mo don is wala, diba?” tanong naman ni Garcia.

“First of all *explain’ not explaine. Isa pang mema. #MemaAlert. Pabasa po ulit ng comment ko hanggang maintindihan mo. Wag na mag-comment kapag walang sense reply,” kaloka ang sagot ni Leren.

“Ganiyan pala ang konsehala sumasagot na sa mga bashers, feeling bida,” pagpuna ni Warz.

“Ano ba dapat gawin sa inyo bashers? Elighten mo please. Kapag sinagot at tinama ang pag-gamit ng you’re sa your at pag-correct ng spelling, masasabihan na agad na parang hindi Konsehala na edukada? Again, paulit-ulit tayo girl,” chika pa ulit ni Leren.

“For the patol ang person,” hirit ni Rose Ann.

“Bash kayo ng bash, kapag sinagot naman kayo, ang sasabihin niyo ‘for the patol’. Wag mam-bash kung ayaw mapatulan!” say pa rin ni Leren.

Kaloka, ha! And for sure, habang tumatagal, mas lalong titindi ang ‘for the patol’ ha!

Iba na talaga ang sitwasyon ngayon, na kayang makipagtalakan ng mga fan sa mga artista, celebrity, politiko, ha! (Dondon Sermino)